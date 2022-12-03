ブラジルの２選手、復帰難しく ガブリエルジェズスら―Ｗ杯サッカー
2022年12月03日23時09分
【ドーハ時事】決勝トーナメントに進出したブラジルのＦＷガブリエルジェズスと、ＤＦアレックステレスが右膝を負傷し、ワールドカップ（Ｗ杯）中の戦列復帰は難しいと、同国サッカー連盟が３日に発表した。ロイター通信が伝えた。両選手は２日のカメルーンとの１次リーグ最終戦で負傷し、３日に検査を受けた。
ブラジルの２選手、復帰難しく ガブリエルジェズスら―Ｗ杯サッ…
2022年12月03日23時09分
【ドーハ時事】決勝トーナメントに進出したブラジルのＦＷガブリエルジェズスと、ＤＦアレックステレスが右膝を負傷し、ワールドカップ（Ｗ杯）中の戦列復帰は難しいと、同国サッカー連盟が３日に発表した。ロイター通信が伝えた。両選手は２日のカメルーンとの１次リーグ最終戦で負傷し、３日に検査を受けた。
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