サッカーＷ杯第１５日の日程
2022年12月03日18時47分
【決勝トーナメント１回戦】
フランス―ポーランド
（５日０時、ドーハ）
イングランド―セネガル
（５日４時、アルホル）
（日時は日本時間）
（時事）
サッカーＷ杯第１５日の日程
2022年12月03日18時47分
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