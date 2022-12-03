東京、新たに１万３３２１人感染 ２日連続、前週下回る―新型コロナ
2022年12月03日17時02分
東京都は３日、新たに１万３３２１人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の土曜日から２４８人減少し、２日連続で前週の同じ曜日を下回った。新たな死者は１６人。都基準による重症者は前日と同じ２０人だった。
東京、新たに１万３３２１人感染 ２日連続、前週下回る―新型コ…
2022年12月03日17時02分
東京都は３日、新たに１万３３２１人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の土曜日から２４８人減少し、２日連続で前週の同じ曜日を下回った。新たな死者は１６人。都基準による重症者は前日と同じ２０人だった。
関連記事
話題のニュース
社会用語
社会
保育園に特別指導監査 園児宙づり体罰受け―静岡県など(12/03 18:46)
アパートで男性死亡 殺人事件で捜査―埼玉県警(12/03 18:10)
藤井五冠が竜王初防衛 将棋(12/03 17:49)
東京、新たに１万３３２１人感染 ２日連続、前週下回る―新型コロナ(12/03 17:02)
路上で女性刺され意識不明 元交際相手、直後に事故―福岡県警(12/03 15:52)
スポーツバーに予約殺到 ６日のクロアチア戦前に―サッカーＷ杯(12/03 13:50)
ＡＩとの共作、プロ上回る 俳句評価で実験―京都大(12/03 13:49)
妊婦５１％、ワクチンに消極的 新型コロナ、副反応懸念―成育医療研など(12/03 13:48)
宝石店強盗、国際手配３人拘束 英国で引き渡し審理中―警視庁(12/03 12:29)
コロナ分類、見直し議論本格化 改正感染症法「速やかに検討」―死亡率低下も公費負担課題に(12/03 09:38)
終始無言で切り付け 顔に深い傷、強い意志か―宮台さん襲撃事件―警視庁(12/03 08:31)
幼なじみの絆、ピッチで輝く 三笘選手と切磋琢磨―Ｗ杯サッカー・田中選手(12/03 07:08)
大量に下剤処方、男性死亡 経過観察も不適切―愛知(12/02 23:14)
現行基準を一定期間延長 エコカー減税、納車遅れに対応―政府・与党(12/02 21:20)
遺族が最高裁に聴取要望 連続児童殺傷の記録廃棄で―神戸(12/02 20:53)
血痕の赤み、弁護側「残るはずない」 最終意見書、検察「可能性ある」―袴田事件(12/02 20:53)
横浜市の公園に乳児の遺体 遺棄容疑で捜査―神奈川県警(12/02 20:44)
国内感染、新たに１０万９５９６人 前週比９２００人減―新型コロナ(12/02 20:12)
検察事務官が不正アクセス 「評価気になり」人事情報閲覧―岐阜地検(12/02 20:03)
元担任を懲戒免職 熊本の中１男子自殺―市教委(12/02 19:54)
１日最大９０万人の診療可能に コロナとインフル流行に備え―厚労省(12/02 19:28)
監督がバットで部員の頭殴打 和歌山商野球部、県警が捜査(12/02 19:23)
中居正広さん年内休養(12/02 19:16)
巡査部長を書類送検 部下に銃口向ける―千葉県警(12/02 18:59)
改正感染症法が成立 大病院に病床提供義務―付則でコロナ分類見直しも(12/02 18:57)
「日本手話」授業で使えず ろう学校の児童訴え―札幌地裁(12/02 18:50)
赤木さん妻が控訴 森友文書改ざん訴訟(12/02 18:18)
飲食店のトイレ盗撮容疑 巡査部長を書類送検―神奈川県警(12/02 17:43)
名古屋市、二審も敗訴 芸術祭負担金の拒否認めず―高裁(12/02 17:15)
巡査長を懲戒免職 変死現場から現金、書類送検―栃木県警(12/02 17:14)
会員限定