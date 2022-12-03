東京都は３日、新たに１万３３２１人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の土曜日から２４８人減少し、２日連続で前週の同じ曜日を下回った。新たな死者は１６人。都基準による重症者は前日と同じ２０人だった。