国内では３日、新たに１０万９８２５人の新型コロナウイルス感染が確認された。１日当たりの新規感染者は前週の土曜日と比べ約１万５０００人減った。全国の重症者は前日比８人減の３４１人、死者は１５５人だった。



【解説◆新型コロナ】

東京都では新たに１万３３２１人の感染を確認。前週土曜日から２４８人減少し、２日連続で前週の同じ曜日を下回った。新たな死者は１６人。都基準による重症者は前日と同じ２０人だった。