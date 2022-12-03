国内感染、新たに１０万９８２５人 前週比１万５０００人減―新型コロナ
2022年12月03日19時43分
国内では３日、新たに１０万９８２５人の新型コロナウイルス感染が確認された。１日当たりの新規感染者は前週の土曜日と比べ約１万５０００人減った。全国の重症者は前日比８人減の３４１人、死者は１５５人だった。
東京都では新たに１万３３２１人の感染を確認。前週土曜日から２４８人減少し、２日連続で前週の同じ曜日を下回った。新たな死者は１６人。都基準による重症者は前日と同じ２０人だった。
国内感染、新たに１０万９８２５人 前週比１万５００…
2022年12月03日19時43分
国内では３日、新たに１０万９８２５人の新型コロナウイルス感染が確認された。１日当たりの新規感染者は前週の土曜日と比べ約１万５０００人減った。全国の重症者は前日比８人減の３４１人、死者は１５５人だった。
東京都では新たに１万３３２１人の感染を確認。前週土曜日から２４８人減少し、２日連続で前週の同じ曜日を下回った。新たな死者は１６人。都基準による重症者は前日と同じ２０人だった。
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