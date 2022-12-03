午前８時現在、公邸。朝の来客なし。

午前８時３２分、公邸発。

午前８時４４分、東京・三田の三田共用会議所着。

午前９時２分から同１７分まで、「国際女性会議ＷＡＷ！」に出席し、あいさつ。

午前９時２１分から同３９分まで、モルドバのサンドゥ大統領と首脳会談。同４４分から同５８分まで、アイスランドのヨハネソン大統領と首脳会談。同１０時１分、同所発。

午前１０時１０分、公邸着。