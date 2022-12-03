サッカーＷ杯第１３日の結果
2022年12月03日07時01分
【１次リーグ】
▽Ｇ組
ス イ ス ３―２ セルビア
カメルーン １―０ ブラジル
▽Ｈ組
ウルグアイ ２―０ ガ ー ナ
韓 国 ２―１ ポルトガル
（時事）
サッカーＷ杯第１３日の結果
2022年12月03日07時01分
【１次リーグ】
▽Ｇ組
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