【ニューヨーク時事】週末２日のニューヨーク株式相場は小反発し、優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比３４．８７ドル高の３万４４２９．８８ドルで引けた。注目された米雇用統計が市場予想を上回る内容だったため、積極的な利上げへの警戒から、一時３５０ドル超下落した。ただ、終盤にかけて米長期金利の低下に支えられ、プラス圏に転じた。

ハイテク株中心のナスダック総合指数は２０．９５ポイント安の１万１４６１．５０で終了。