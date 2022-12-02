【ワシントン時事】米労働省が２日発表した１１月の雇用統計（季節調整済み）によると、景気動向を敏感に反映する非農業部門の就業者数は前月から２６万３０００人増加した。伸びは１０月の２８万４０００人増（改定値）から鈍化。失業率は３．７％で横ばいだった。