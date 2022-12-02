反撃能力「国民の不安解消に」 山口公明代表
2022年12月02日21時38分
公明党の山口那津男代表は２日、自民、公明両党が「反撃能力」（敵基地攻撃能力）保有に合意したことについて、「最近の安全保障環境の厳しい変化に対応して、国民の不安を解消するために安全保障の在り方を抜本的に見直す検討をしてきた結果だ」と述べた。その上で、「大きな変化だが、憲法９条の専守防衛の理念の範囲内で行う」などと説明した。
反撃能力「国民の不安解消に」 山口公明代表
2022年12月02日21時38分
公明党の山口那津男代表は２日、自民、公明両党が「反撃能力」（敵基地攻撃能力）保有に合意したことについて、「最近の安全保障環境の厳しい変化に対応して、国民の不安を解消するために安全保障の在り方を抜本的に見直す検討をしてきた結果だ」と述べた。その上で、「大きな変化だが、憲法９条の専守防衛の理念の範囲内で行う」などと説明した。
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