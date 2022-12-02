政府・与党は２日、自動車重量税の「エコカー減税」について、現行の基準を一定期間延長する方向で検討に入った。現行基準は来年４月末に期限を迎えるが、物価高や半導体不足に伴い納車に時間がかかっていることを踏まえ、一定期間延長して購入者の負担増や混乱を避ける必要があると判断した。具体的な期間を今後詰め、今月まとめる２０２３年度与党税制改正大綱に盛り込む。