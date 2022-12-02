公明党の山 口 那 津 男代表は２日、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）問題の被害者救済に向けた新法案を巡り、野党が求める修正に応じることは難しいとの認識を示した。野党の意見を踏まえ、「最大限ぎりぎりのところで考慮して法案を作った経過がある。それ以上の修正はなかなか難しい」と述べた。国会内で記者団に語った。