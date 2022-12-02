【ロンドン時事】２日朝のロンドン外国為替市場では、米国の利上げペースが減速するとの見方が広がる中、日米金利差の拡大観測が後退し、円相場は一時１ドル＝１３３円台後半に急伸した。８月中旬以来約３カ月半ぶりの円高水準。１３４円台を付けた東京市場から一段と円が上昇している。