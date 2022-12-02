パナソニック（東京）は２日、太陽光発電の電力を電気自動車（ＥＶ）と蓄電池に同時充電できる業界初の住宅用蓄電システム「エネプラット」を発表した。夜間は蓄電池とＥＶにためた電気を同時に家庭内に供給できるほか、停電に備えて蓄電池とＥＶへの自動充電も可能だという。２０２３年２月から受注を開始する。