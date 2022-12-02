来週の電力「安定供給確保」 経産省
2022年12月02日18時19分
経済産業省は２日、今後１週間（３～９日）の電力需給見通しについて「安定供給に必要な水準を確保できる見通しだ」と発表した。電力の供給余力を示す予備率が最も低くなるのは、７、９両日に沖縄電力を除く全国９電力の供給エリアで見込まれる１７．０％で、安定供給に最低限必要な３％を大きく上回るという。
来週の電力「安定供給確保」 経産省
2022年12月02日18時19分
経済産業省は２日、今後１週間（３～９日）の電力需給見通しについて「安定供給に必要な水準を確保できる見通しだ」と発表した。電力の供給余力を示す予備率が最も低くなるのは、７、９両日に沖縄電力を除く全国９電力の供給エリアで見込まれる１７．０％で、安定供給に最低限必要な３％を大きく上回るという。
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