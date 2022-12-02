防衛大綱を「国家防衛戦略」に 政府、与党に改称案提示
2022年12月02日18時12分
政府は２日、国家安全保障戦略など３文書改定に向けた自民、公明両党の実務者ワーキングチーム（座長・小野寺五典元防衛相）に、おおむね１０年間の防衛政策の指針となる「防衛計画の大綱」（防衛大綱）を、米国と同じ「国家防衛戦略」に改称する案を提示した。自民党が日米の連携強化に資するとして、名称の変更を求めていた。公明党は内容を精査するため持ち帰った。
防衛大綱を「国家防衛戦略」に 政府、与党に改称案提示
2022年12月02日18時12分
政府は２日、国家安全保障戦略など３文書改定に向けた自民、公明両党の実務者ワーキングチーム（座長・小野寺五典元防衛相）に、おおむね１０年間の防衛政策の指針となる「防衛計画の大綱」（防衛大綱）を、米国と同じ「国家防衛戦略」に改称する案を提示した。自民党が日米の連携強化に資するとして、名称の変更を求めていた。公明党は内容を精査するため持ち帰った。
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