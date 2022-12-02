東京、新たに１万１２４４人感染 ８日ぶり前週下回る―新型コロナ
2022年12月02日17時11分
東京都は２日、新たに１万１２４４人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は１週間前から約１７００人減少し、８日ぶりに前週の同じ曜日を下回った。新たな死者は１３人。都基準による重症者は前日と同じ２０人だった。
東京、新たに１万１２４４人感染 ８日ぶり前週下回る―新型コロ…
2022年12月02日17時11分
東京都は２日、新たに１万１２４４人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は１週間前から約１７００人減少し、８日ぶりに前週の同じ曜日を下回った。新たな死者は１３人。都基準による重症者は前日と同じ２０人だった。
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