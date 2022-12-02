宮崎知事選で現職支持 社民
2022年12月02日16時28分
社民党は２日までに、任期満了に伴う宮崎県知事選（１２月８日告示、２５日投開票）で、現職の河野俊嗣氏（５８）を支持することを決めた。
宮崎知事選で現職支持 社民
2022年12月02日16時28分
社民党は２日までに、任期満了に伴う宮崎県知事選（１２月８日告示、２５日投開票）で、現職の河野俊嗣氏（５８）を支持することを決めた。
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