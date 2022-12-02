４４８円安の２万７７７７円９０銭 ２日の平均株価
2022年12月02日15時08分
２日の東京株式市場の日経平均株価は、２万７７７７円９０銭と前日終値比４４８円１８銭安で終わった。出来高は概算で１３億３３００万株。
４４８円安の２万７７７７円９０銭 ２日の平均株価
2022年12月02日15時08分
２日の東京株式市場の日経平均株価は、２万７７７７円９０銭と前日終値比４４８円１８銭安で終わった。出来高は概算で１３億３３００万株。
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