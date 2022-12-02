楽天の西口は２４００万円増 プロ野球・契約更改
2022年12月02日14時43分
【楽天】西口は２４００万円増の４２００万円で更改した。今季はセットアッパーに定着し、６１試合登板で３４ホールドポイントをマークした。「４０ホールドポイントを目標にやっていきたい。首脳陣の方々に信頼してもらえる投手になりたい」と来季を見据えた。（金額は推定）
楽天の西口は２４００万円増 プロ野球・契約更改
2022年12月02日14時43分
【楽天】西口は２４００万円増の４２００万円で更改した。今季はセットアッパーに定着し、６１試合登板で３４ホールドポイントをマークした。「４０ホールドポイントを目標にやっていきたい。首脳陣の方々に信頼してもらえる投手になりたい」と来季を見据えた。（金額は推定）
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