Ｋ・ウェストさん「ヒトラー好き」 ウェブ番組で反ユダヤ発言
2022年12月02日14時35分
【ロサンゼルス時事】米ラップ歌手イェ（旧名カニエ・ウェスト）氏は１日、極右陰謀論者アレックス・ジョーンズ氏が手掛けるウェブ番組に出演し「（ナチス・ドイツ総統の）ヒトラーが好きだ」などと述べた。「ユダヤ人も愛しているが、ナチス・ドイツも愛している」とも述べた。ウェスト氏は、トランプ前大統領と親しいことで知られる。
Ｋ・ウェストさん「ヒトラー好き」 ウェブ番組で反ユダヤ発言
2022年12月02日14時35分
【ロサンゼルス時事】米ラップ歌手イェ（旧名カニエ・ウェスト）氏は１日、極右陰謀論者アレックス・ジョーンズ氏が手掛けるウェブ番組に出演し「（ナチス・ドイツ総統の）ヒトラーが好きだ」などと述べた。「ユダヤ人も愛しているが、ナチス・ドイツも愛している」とも述べた。ウェスト氏は、トランプ前大統領と親しいことで知られる。
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