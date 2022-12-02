２０１２年の中央自動車道笹子トンネル（山梨県）の天井板崩落事故から２日で１０年となったことを受け、社会資本整備審議会（国土交通相の諮問機関）の部会は、今後のインフラ維持管理について斉藤鉄夫国土交通相に提言した。橋やトンネルなどの老朽化が進む中、市町村を越えた広域的な維持管理の枠組みづくりを要請。「改めて１０年前の緊張感を持って取り組みを進める必要がある」とした。