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市町村インフラ管理、広域で　笹子事故１０年で提言―国交省審議会

2022年12月02日18時11分

【図解】地域インフラ群再生戦略マネジメント

【図解】地域インフラ群再生戦略マネジメント

  • インフラ維持管理に関する提言書の手交後、意見交換する斉藤鉄夫国土交通相（左）ら＝２日午後、国土交通省

　２０１２年の中央自動車道笹子トンネル（山梨県）の天井板崩落事故から２日で１０年となったことを受け、社会資本整備審議会（国土交通相の諮問機関）の部会は、今後のインフラ維持管理について斉藤鉄夫国土交通相に提言した。橋やトンネルなどの老朽化が進む中、市町村を越えた広域的な維持管理の枠組みづくりを要請。「改めて１０年前の緊張感を持って取り組みを進める必要がある」とした。

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