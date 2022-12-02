【ロサンゼルス時事】米大リーグ機構は１日、プロ野球阪神の藤浪晋太郎投手（２８）をポスティングシステムによって獲得可能な選手として全３０球団に公示した。交渉期間は米東部時間の来年１月１４日午後５時（日本時間同１５日午前７時）まで。全てのチームが藤浪と交渉でき、獲得した球団は契約額に応じた譲渡金を阪神に支払う。