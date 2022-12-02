三菱ＵＦＪ、米ユニオンバンクの株式売却完了
2022年12月02日11時14分
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループは２日、傘下の米地方銀行ユニオンバンク株式の売却手続きを完了したと発表した。同社の全株式を米ＵＳバンコーブ（ＵＳＢ）に１日付で譲渡。売却額は５５億ドルに加え、ＵＳＢ株約４４００万株（約２０億ドル相当）となった。
三菱ＵＦＪ、米ユニオンバンクの株式売却完了
2022年12月02日11時14分
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループは２日、傘下の米地方銀行ユニオンバンク株式の売却手続きを完了したと発表した。同社の全株式を米ＵＳバンコーブ（ＵＳＢ）に１日付で譲渡。売却額は５５億ドルに加え、ＵＳＢ株約４４００万株（約２０億ドル相当）となった。
話題のニュース
経済用語
経済
円大幅高、３カ月半ぶり１３５円台前半 株は５００円超安―東京市場(12/02 12:15)
円相場、１３５円２１～２２銭 ２日正午現在(12/02 12:14)
キリンＨＤ、旅行促進で観光団体と連携 免疫ケア製品無償配布で不安払拭に取り組む(12/02 12:07)
５４６円安の２万７６７９円８４銭 ２日午前の平均株価(12/02 11:44)
三菱ＵＦＪ、米ユニオンバンクの株式売却完了(12/02 11:14)
最優先課題は「経済再生」 予算編成の基本方針―政府(12/02 11:08)
実勢価格が７％下回る 薬価、来年度引き下げへ―厚労省調査(12/02 10:46)
中国電、赤字２０９７億円に カルテルで過去最大―２３年３月期(12/02 10:27)
衆院選で宛名なし領収書 斉藤国交相(12/02 10:04)
円相場、１３５円１４～１６銭 ２日午前９時現在(12/02 09:08)
日米輸出管理協力で意見募集 米商務省(12/02 08:31)
値下げ競争から方針転換 カルテル主導の関電―他社幹部「もらい事故」(12/02 07:20)
ふるさと納税、違反対応強化 ２年前まで遡及し除外へ―政府・与党(12/02 07:19)
次世代炉で建て替え推進 原発活用、政府と足並み―自民提言案(12/02 07:18)
収益源創出へ資本活用 年１０００億円規模―南りそなＨＤ社長(12/02 07:10)
進まぬ価格転嫁、賃上げに壁 苦境の中小企業―連合春闘方針(12/02 07:08)
防衛費増額、財源捻出あの手この手 コロナ対策費、特会剰余金が浮上(12/02 07:07)
防衛費、５年４０～４３兆円 次期中期防で大幅増―政府・与党調整(12/02 07:06)
小まめに消灯、暖房は低め 冬の節電、企業も努力継続(12/01 21:16)
女性活躍で目安提示を 「成長と分配」で民間議員―諮問会議(12/01 19:59)
３年ぶり黒字 エア・ドゥ、ソラシド―９月中間(12/01 19:48)
パナソニック、ヤンマー系と協業 分散型エネルギー事業で(12/01 19:06)
免税売上高が大幅増 １１月、水際緩和効果で―百貨店４社(12/01 19:06)
ＫＤＤＩ、携帯基地局に衛星通信活用 離島でも高速通信(12/01 19:04)
三菱電機、姫路・三田両製作所の国際規格認証取り消し 品質不正問題受け(12/01 19:03)
ＪＲ西、大阪駅地下ホーム予定地を公開 ２３年春開業、南部アクセス向上(12/01 19:00)
続投を否定 前田ＮＨＫ会長(12/01 18:54)
経過措置、「３年」が大半 プライム市場残留に影響―東証有識者会議(12/01 18:37)
円急騰、３カ月ぶり１３５円台 米利上げ減速観測で―東京市場(12/01 18:12)
連合、賃上げ要求「５％程度」 水準引き上げ、物価高に危機感―２３年春闘(12/01 18:02)
ビジネスワイヤ
PR TIMES
会員限定