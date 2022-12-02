三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループは２日、傘下の米地方銀行ユニオンバンク株式の売却手続きを完了したと発表した。同社の全株式を米ＵＳバンコーブ（ＵＳＢ）に１日付で譲渡。売却額は５５億ドルに加え、ＵＳＢ株約４４００万株（約２０億ドル相当）となった。