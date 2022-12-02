サッカーＷ杯・日本―スペイン・テーブル
2022年12月02日07時19分
【日 本】 【スペイン】
３・４・３ ４・３・３
権 田（清 水） ＧＫ シモン
板 倉（ボルシ） アスピリクエタ
吉 田（シャル） ロドリ
谷 口（川 崎） Ｐ・トレス
伊 東（スタッ） バルデ
田 中（デュッ） ブスケツ
守 田（スポル） ガ ビ
長 友（Ｆ東京） ペドリ
久 保（Ｒソシ） ウィリアムス
前 田（セルテ） モラタ
鎌 田（Ｅフラ） オルモ
６ＳＨ１４
０ＣＫ２
８ＦＫ１１
１７％ＢＰ７４％
▽交代【日】堂安＝フライブルク（４６分、久保）三笘＝ブライトン（４６分、長友）浅野＝ボーフム（６２分、前田）冨安＝アーセナル（６８分、鎌田）遠藤＝シュツットガルト（８７分、田中）【ス】カルバハル（４６分、アスピリクエタ）Ｆ・トレス（５７分、ウィリアムス）アセンシオ（５７分、モラタ）ファティ（６８分、ガビ）アルバ（６８分、バルデ）
▽警告【日】板倉、谷口、吉田
（注）ボルシはボルシアＭＧ、シャルはシャルケ、スタッはスタッドランス、デュッはデュッセルドルフ、スポルはスポルティング、ＲソシはＲソシエダード、セルテはセルティック、ＥフラはＥフランクフルト。ＢＰはボール支配率
（時事）