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２日の朝刊（都内最終版）☆２

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２日の朝刊（都内最終版）☆２

2022年12月02日06時53分

【共通ニュース】
◆防衛費　５年で４０兆円超　政府、与党に提示　現行計画の１．５倍に
◆反撃能力　公明が大筋了承　厳しい安保環境　中堅・若手　意識に変化
◆有事の国会議員任期　５会派「改憲で延長」　衆院憲法審が論点整理
◆大企業健保　負担最大８９０億円増　加入者の報酬に対応　中小は減　高齢化厳しい運営
◆ＥＵ首脳、習氏と会談　経済にらみ関係改善模索　北京訪問　人権や台湾問題で警戒感も
◆関電前会長ら再び不起訴　大阪地検、判断変えず　報酬補填など
◆流行語大賞は「村神様」
◆食品値上げ　来年４０００品超　平均１７％　電気・ガス代上昇反映
〔日経〕
◆「人への投資」促進へ税優遇　博士活用やＤＸ　高専支援も対象　政府・与党が制度大枠(1)
◆米利上げ減速「１２月にも」　賃金インフレ注視　ＦＲＢ議長(2)
◆物価高が試す賃上げ　連合、５％要求　ベアか手当か　ジョブ型、交渉複雑に(3)
◆仮想通貨、時価総額２５兆円減　ＦＴＸ危機１ヵ月、投機筋が撤退　大口売り警戒根強く(11)
◆「ＥＶ駆動装置、１兆円投資」　ブルガリアに開発拠点　日本電産　永守会長(15)
◆調理ロボ「時給」人より安く　実質８００円に下落、人手不足補う　プロント、５０店で導入へ　メニュー設計、普及のカギ(17)（続）

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