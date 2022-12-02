【共通ニュース】

◆防衛費 ５年で４０兆円超 政府、与党に提示 現行計画の１．５倍に

◆反撃能力 公明が大筋了承 厳しい安保環境 中堅・若手 意識に変化

◆有事の国会議員任期 ５会派「改憲で延長」 衆院憲法審が論点整理

◆大企業健保 負担最大８９０億円増 加入者の報酬に対応 中小は減 高齢化厳しい運営

◆ＥＵ首脳、習氏と会談 経済にらみ関係改善模索 北京訪問 人権や台湾問題で警戒感も

◆関電前会長ら再び不起訴 大阪地検、判断変えず 報酬補填など

◆流行語大賞は「村神様」

◆食品値上げ 来年４０００品超 平均１７％ 電気・ガス代上昇反映

〔日経〕

◆「人への投資」促進へ税優遇 博士活用やＤＸ 高専支援も対象 政府・与党が制度大枠(1)

◆米利上げ減速「１２月にも」 賃金インフレ注視 ＦＲＢ議長(2)

◆物価高が試す賃上げ 連合、５％要求 ベアか手当か ジョブ型、交渉複雑に(3)

◆仮想通貨、時価総額２５兆円減 ＦＴＸ危機１ヵ月、投機筋が撤退 大口売り警戒根強く(11)

◆「ＥＶ駆動装置、１兆円投資」 ブルガリアに開発拠点 日本電産 永守会長(15)

◆調理ロボ「時給」人より安く 実質８００円に下落、人手不足補う プロント、５０店で導入へ メニュー設計、普及のカギ(17)（続）