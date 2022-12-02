アジア勢のＷ杯１次リーグ突破 Ｗ杯サッカー
2022年12月02日06時44分
年 成績
１９６６ 北朝鮮 ８強
９４ サウジ １６強
２００２ 日 本 １６強
韓 国 ４位
１０ 日 本 １６強
韓 国 １６強
１８ 日 本 １６強
２２ 日 本 ―
豪 州 ―
（１２月１日現在。成績は最終成績。サウジはサウジアラビア、豪州はオーストラリア。アジア連盟に転籍した豪州は１０年大会から）
（時事）
アジア勢のＷ杯１次リーグ突破 Ｗ杯サッカー
2022年12月02日06時44分
年 成績
１９６６ 北朝鮮 ８強
９４ サウジ １６強
２００２ 日 本 １６強
韓 国 ４位
１０ 日 本 １６強
韓 国 １６強
１８ 日 本 １６強
２２ 日 本 ―
豪 州 ―
（１２月１日現在。成績は最終成績。サウジはサウジアラビア、豪州はオーストラリア。アジア連盟に転籍した豪州は１０年大会から）
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