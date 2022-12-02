中央自動車道笹子トンネル（山梨県）で天井板が崩落し男女９人が死亡した事故は２日、発生から１０年を迎えた。事故が起きた午前８時３分には、遺族らが現場近くで犠牲者に黙とうをささげ、献花した。



「なぜ娘が」問い続け１０年 笹子トンネル事故の遺族

同県大月市の中央道下り線初狩パーキングエリア（ＰＡ）では、トンネルを管理する中日本高速道路（名古屋市）主催の追悼慰霊式が開かれ、遺族や同社幹部ら約６０人が参列した。