笹子トンネル事故から１０年 遺族ら参列し追悼慰霊式―山梨
2022年12月02日10時46分
中央自動車道笹子トンネル（山梨県）で天井板が崩落し男女９人が死亡した事故は２日、発生から１０年を迎えた。事故が起きた午前８時３分には、遺族らが現場近くで犠牲者に黙とうをささげ、献花した。
同県大月市の中央道下り線初狩パーキングエリア（ＰＡ）では、トンネルを管理する中日本高速道路（名古屋市）主催の追悼慰霊式が開かれ、遺族や同社幹部ら約６０人が参列した。
笹子トンネル事故から１０年 遺族ら参列し追悼慰霊式―山梨
2022年12月02日10時46分
中央自動車道笹子トンネル（山梨県）で天井板が崩落し男女９人が死亡した事故は２日、発生から１０年を迎えた。事故が起きた午前８時３分には、遺族らが現場近くで犠牲者に黙とうをささげ、献花した。
同県大月市の中央道下り線初狩パーキングエリア（ＰＡ）では、トンネルを管理する中日本高速道路（名古屋市）主催の追悼慰霊式が開かれ、遺族や同社幹部ら約６０人が参列した。
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