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笹子トンネル事故から１０年　遺族ら参列し追悼慰霊式―山梨

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笹子トンネル事故から１０年　遺族ら参列し追悼慰霊式―山梨

2022年12月02日10時46分

笹子トンネル事故の現場付近に設置された慰霊碑の前で手を合わせる遺族＝２日午前、山梨県大月市（代表撮影）

笹子トンネル事故の現場付近に設置された慰霊碑の前で手を合わせる遺族＝２日午前、山梨県大月市（代表撮影）

  • 笹子トンネル事故の慰霊碑に献花する遺族＝２日午前、山梨県大月市（代表撮影）

　中央自動車道笹子トンネル（山梨県）で天井板が崩落し男女９人が死亡した事故は２日、発生から１０年を迎えた。事故が起きた午前８時３分には、遺族らが現場近くで犠牲者に黙とうをささげ、献花した。

「なぜ娘が」問い続け１０年　笹子トンネル事故の遺族

　同県大月市の中央道下り線初狩パーキングエリア（ＰＡ）では、トンネルを管理する中日本高速道路（名古屋市）主催の追悼慰霊式が開かれ、遺族や同社幹部ら約６０人が参列した。

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