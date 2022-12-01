【ニューヨーク時事】１日午前のニューヨーク外国為替市場では、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利上げ幅の縮小観測を背景にドル売りが加速し、円相場は１ドル＝１３６円台前半に上伸した。午前９時現在は１３６円２０～３０銭と、前日午後５時比１円８６銭の大幅な円高・ドル安。