１０月の米物価、６．０％上昇
2022年12月01日22時37分
【ワシントン時事】米商務省が１日発表した１０月の個人消費支出（ＰＣＥ）物価指数は、前年同月比６．０％上昇した。伸び率は前月（６．３％＝改定）から減速したものの、引き続き連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の目標である２％を大幅に上回った。
１０月の米物価、６．０％上昇
2022年12月01日22時37分
【ワシントン時事】米商務省が１日発表した１０月の個人消費支出（ＰＣＥ）物価指数は、前年同月比６．０％上昇した。伸び率は前月（６．３％＝改定）から減速したものの、引き続き連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の目標である２％を大幅に上回った。
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ウォール・ストリート・ジャーナル
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