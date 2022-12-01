【ワシントン時事】米商務省が１日発表した１０月の個人消費支出（ＰＣＥ）物価指数は、前年同月比６．０％上昇した。伸び率は前月（６．３％＝改定）から減速したものの、引き続き連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の目標である２％を大幅に上回った。