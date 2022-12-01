【広島】堂林が１４００万円増の５０００万円で更改した。今季は代打で勝負強さを発揮し、１０１試合出場で打率２割４分３厘、８本塁打、２８打点。「代打では開き直れた部分が多かった」としつつ、先発した際は「迷いが出た部分もあった」と話した。

チーム最多の５１試合に登板した森浦は１８００万円増の４０００万円でサイン。（金額は推定）