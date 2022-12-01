免税売上高が大幅増 １１月、水際緩和効果で―百貨店４社
2022年12月01日19時06分
三越伊勢丹ホールディングス（ＨＤ）など百貨店４社が１日発表した１１月の免税売上高（速報）は、各社とも前年同月に比べ大幅に増加した。特に大丸松坂屋百貨店は７．４倍に伸長、客数も３３倍となった。
新型コロナウイルスの水際対策が緩和されたことで訪日客数が急増。円安効果もあり、高級ブランドのバッグや宝飾品が売れた。ただ、売上高はコロナ禍前の水準には届いていないという。
免税売上高が大幅増 １１月、水際緩和効果で―百貨店４社
2022年12月01日19時06分
三越伊勢丹ホールディングス（ＨＤ）など百貨店４社が１日発表した１１月の免税売上高（速報）は、各社とも前年同月に比べ大幅に増加した。特に大丸松坂屋百貨店は７．４倍に伸長、客数も３３倍となった。
新型コロナウイルスの水際対策が緩和されたことで訪日客数が急増。円安効果もあり、高級ブランドのバッグや宝飾品が売れた。ただ、売上高はコロナ禍前の水準には届いていないという。
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