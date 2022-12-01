ＫＤＤＩは１日、携帯電話通信網に米宇宙企業スペースＸのインターネット接続サービス「スターリンク」を導入し、通信衛星を中継回線として利用する基地局の運用を開始した。今後全国約１２００カ所に基地局を設置し、離島などで高速通信を可能にする。