ＫＤＤＩ、携帯基地局に衛星通信活用 離島でも高速通信
2022年12月01日19時04分
ＫＤＤＩは１日、携帯電話通信網に米宇宙企業スペースＸのインターネット接続サービス「スターリンク」を導入し、通信衛星を中継回線として利用する基地局の運用を開始した。今後全国約１２００カ所に基地局を設置し、離島などで高速通信を可能にする。
ＫＤＤＩ、携帯基地局に衛星通信活用 離島でも高速通信
2022年12月01日19時04分
ＫＤＤＩは１日、携帯電話通信網に米宇宙企業スペースＸのインターネット接続サービス「スターリンク」を導入し、通信衛星を中継回線として利用する基地局の運用を開始した。今後全国約１２００カ所に基地局を設置し、離島などで高速通信を可能にする。
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