三菱電機は１日、姫路製作所（兵庫県姫路市）と三田製作所（同県三田市）が取得している自動車産業関連の国際規格認証が１１月３０日付で取り消されたと発表した。一連の品質不正問題を受けたもので、入札などに影響が出る可能性があるという。