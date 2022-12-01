【ロンドン時事】１日朝のロンドン外国為替市場では、パウエル米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長が前日の講演で積極的な利上げ姿勢を後退させたことを受け、円相場は１ドル＝１３６円台前半に急伸した。午前９時現在は１３６円２５～３５銭と、前日午後４時比３円２０銭の大幅な円高・ドル安。