円急伸、１３６円台前半 ロンドン外為
2022年12月01日18時21分
【ロンドン時事】１日朝のロンドン外国為替市場では、パウエル米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長が前日の講演で積極的な利上げ姿勢を後退させたことを受け、円相場は１ドル＝１３６円台前半に急伸した。午前９時現在は１３６円２５～３５銭と、前日午後４時比３円２０銭の大幅な円高・ドル安。
円急伸、１３６円台前半 ロンドン外為
2022年12月01日18時21分
【ロンドン時事】１日朝のロンドン外国為替市場では、パウエル米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長が前日の講演で積極的な利上げ姿勢を後退させたことを受け、円相場は１ドル＝１３６円台前半に急伸した。午前９時現在は１３６円２５～３５銭と、前日午後４時比３円２０銭の大幅な円高・ドル安。
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ウォール・ストリート・ジャーナル
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