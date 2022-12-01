芝田山部長がコロナ感染 相撲協会
2022年12月01日17時51分
日本相撲協会の芝田山広報部長（元横綱大乃国）は１日、自身が新型コロナウイルスに感染したと明らかにした。九州場所後の１１月２８日に分かったという。
芝田山部長がコロナ感染 相撲協会
2022年12月01日17時51分
日本相撲協会の芝田山広報部長（元横綱大乃国）は１日、自身が新型コロナウイルスに感染したと明らかにした。九州場所後の１１月２８日に分かったという。
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