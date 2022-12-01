円相場、１３６円５２～５２銭 １日午後５時現在
2022年12月01日17時11分
１日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１３６円５２～５２銭と、前日（１３８円５２～５３銭）に比べ２円００銭の円高・ドル安となった。
円相場、１３６円５２～５２銭 １日午後５時現在
2022年12月01日17時11分
１日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１３６円５２～５２銭と、前日（１３８円５２～５３銭）に比べ２円００銭の円高・ドル安となった。
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