ボーが西武残留 プロ野球
2022年12月01日16時42分
西武は１日、ボー・タカハシ投手と来季の契約を結んだと発表した。１年契約で年俸３５００万円。来日１年目の今季は２７試合に救援登板した。（金額は推定）
ボーが西武残留 プロ野球
2022年12月01日16時42分
西武は１日、ボー・タカハシ投手と来季の契約を結んだと発表した。１年契約で年俸３５００万円。来日１年目の今季は２７試合に救援登板した。（金額は推定）
話題のニュース
スポーツ総合用語
スポーツ総合
岩崎、ショット好調 ゴルフ日本シリーズ(12/01 17:30)
安治川親方が独立 元関脇安美錦―大相撲(12/01 17:25)
サッカーＷ杯第１３日の日程(12/01 17:19)
渡辺「焦らず治す」 ＮＢＡ(12/01 17:01)
Ｗ杯サッカー・第１３日の見どころ(12/01 16:49)
谷原「欲を出さず」 ゴルフ日本シリーズ(12/01 16:45)
ボーが西武残留 プロ野球(12/01 16:42)
稲森、岩崎、Ｃ・キム首位 １打差に谷原ら４人―ゴルフ日本シリーズ(12/01 16:39)
津森は１１００万円増 プロ野球・ソフトバンク(12/01 16:30)
西武の水上、４倍の４０００万円 プロ野球・契約更改(12/01 16:30)
藤浪のポスティング申請 プロ野球・阪神(12/01 16:22)
日本、スペインと決戦 勝てば無条件１６強―Ｗ杯サッカー(12/01 16:00)
ＮＨＬ試合結果（３０日）(12/01 16:00)
ＮＢＡ試合結果（３０日）(12/01 16:00)
クロアチアとベルギーが激突 モロッコはカナダ戦―Ｗ杯サッカー(12/01 15:51)
東洋大新監督に井上コーチ 東都大学野球(12/01 15:48)
大分の井上が加入 Ｊリーグ・横浜Ｍ(12/01 15:48)
熱戦の果てサウジアラビアとメキシコ両者敗退 静まるルサイル競技場―Ｗ杯サッカー(12/01 15:37)
メッシ、別次元のドリブル 英雄超え、母国の最多出場―Ｗ杯サッカー(12/01 15:33)
輝き放てず１次Ｌ敗退 不完全燃焼のエリクセン―Ｗ杯サッカー・デンマーク(12/01 15:31)
オーストラリアのレッキー、劣勢で一刺し 節目でＷ杯初ゴール Ｗ杯サッカー(12/01 15:28)
「カタールは間違い」の真意は？ ＦＩＦＡ前会長ブラッター氏―Ｗ杯サッカー(12/01 15:19)
フランス、後味悪い最終戦 幻の同点ゴールに不満も―Ｗ杯サッカー(12/01 15:09)
デンマーク、守備で意地 Ｗ杯サッカー(12/01 15:09)
チャベス、芸術的ＦＫ Ｗ杯サッカー・メキシコ(12/01 15:07)
マカジステル、先制弾 Ｗ杯サッカー・アルゼンチン(12/01 15:07)
テーオーケインズ６枠１２番 競馬チャンピオンズＣ(12/01 15:06)
石川昂は背番号２５に プロ野球・中日(12/01 15:06)
１６強導くＰＫセーブ シュチェンスニ、好守連発―Ｗ杯サッカー・ポーランド(12/01 15:06)
岡山の徳元が加入 Ｆ東京(12/01 14:59)
会員限定