津森は１１００万円増 プロ野球・ソフトバンク
2022年12月01日16時30分
【ソフトバンク】３年目で自己最多の５１試合に登板した津森は１１００万円増の４１００万円で更改した。４勝６敗１セーブ、１８ホールドの成績で、後半戦に調子を落としたことを反省。「１年間勝ちパターンで投げることが新たな目標」と話した。（金額は推定）
津森は１１００万円増 プロ野球・ソフトバンク
2022年12月01日16時30分
【ソフトバンク】３年目で自己最多の５１試合に登板した津森は１１００万円増の４１００万円で更改した。４勝６敗１セーブ、１８ホールドの成績で、後半戦に調子を落としたことを反省。「１年間勝ちパターンで投げることが新たな目標」と話した。（金額は推定）
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