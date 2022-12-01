１１月の新車販売、３カ月連続プラス 中国など先行き懸念も
2022年12月01日16時21分
１１月の国内新車販売台数は、前年同月比７．０％増の３７万７０７９台だった。東南アジアで新型コロナウイルスが猛威を振るった前年の反動で、３カ月連続のプラスとなったが、半導体不足や中国の「ゼロコロナ」政策下での地区封鎖など懸念材料は多い。
日本自動車販売協会連合会（自販連）と全国軽自動車協会連合会（全軽自協）が１日発表した。
１１月の新車販売、３カ月連続プラス 中国など先行き…
2022年12月01日16時21分
１１月の国内新車販売台数は、前年同月比７．０％増の３７万７０７９台だった。東南アジアで新型コロナウイルスが猛威を振るった前年の反動で、３カ月連続のプラスとなったが、半導体不足や中国の「ゼロコロナ」政策下での地区封鎖など懸念材料は多い。
日本自動車販売協会連合会（自販連）と全国軽自動車協会連合会（全軽自協）が１日発表した。
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