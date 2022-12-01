１日の東京外国為替市場の円相場は急騰し、一時１ドル＝１３５円台と、８月下旬以来、約３カ月ぶりの円高水準を付けた。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利上げペースが減速するとの見方から日米金利差の拡大観測が和らぎ、円買い・ドル売りが優勢となった。

午後３時現在は１３６円４０～４０銭と前日比２円１２銭の大幅な円高・ドル安。