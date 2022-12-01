ＮＨＬ試合結果（３０日）
2022年12月01日16時00分
セーバーズ ５―４ レッドウイン
グズ
レンジャーズ ３―１ セネタース
メープルリー ３―１ シャークス
フス
オイラーズ ５―４ ブラックホー
クス
（時事）
ＮＨＬ試合結果（３０日）
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セーバーズ ５―４ レッドウイン
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フス
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