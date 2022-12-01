フジテックに臨時総会要求 社外取締役解任を―オアシス
2022年12月01日15時07分
香港の投資ファンド、オアシス・マネジメントは１日、エレベーター大手フジテックに対し、臨時株主総会の招集を要求したと発表した。オアシスは「社外取締役が創業家支配を維持しようとしている」と主張、現在の社外取締役６人全員の解任と、推薦する別の７人の選任を目指す。
フジテックに臨時総会要求 社外取締役解任を―オアシス
2022年12月01日15時07分
香港の投資ファンド、オアシス・マネジメントは１日、エレベーター大手フジテックに対し、臨時株主総会の招集を要求したと発表した。オアシスは「社外取締役が創業家支配を維持しようとしている」と主張、現在の社外取締役６人全員の解任と、推薦する別の７人の選任を目指す。
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