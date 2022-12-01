岡山の徳元が加入 Ｆ東京
2022年12月01日14時59分
Ｊ１のＦ東京は１日、Ｊ２岡山からＤＦ徳元悠平（２７）が完全移籍で加入すると発表した。今季リーグ戦は３１試合に出場して１得点だった。
岡山の徳元が加入 Ｆ東京
2022年12月01日14時59分
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