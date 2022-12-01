東京都は１日、新型コロナウイルスのモニタリング会議を開き、４段階で表す医療提供体制の警戒レベルを１段階引き上げ、上から２番目とした。このレベルになるのは９月２２日以来。入院患者は１１月３０日までに３０００人を上回っており、専門家は「体制をさらに強化する必要がある」と指摘した。