楽天、フランコ内野手獲得 プロ野球
2022年12月01日14時40分
楽天は１日、今季は米大リーグのナショナルズでプレーしたマイケル・フランコ内野手（３０）＝１８５センチ、１０５キロ、右投げ右打ち＝を獲得したと発表した。
ドミニカ共和国出身で、２０１４年にフィリーズでメジャーデビュー。大リーグ通算９２３試合出場で打率２割４分４厘、１３０本塁打、４６７打点の成績。
楽天、フランコ内野手獲得 プロ野球
2022年12月01日14時40分
楽天は１日、今季は米大リーグのナショナルズでプレーしたマイケル・フランコ内野手（３０）＝１８５センチ、１０５キロ、右投げ右打ち＝を獲得したと発表した。
ドミニカ共和国出身で、２０１４年にフィリーズでメジャーデビュー。大リーグ通算９２３試合出場で打率２割４分４厘、１３０本塁打、４６７打点の成績。
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