楽天は１日、今季は米大リーグのナショナルズでプレーしたマイケル・フランコ内野手（３０）＝１８５センチ、１０５キロ、右投げ右打ち＝を獲得したと発表した。

ドミニカ共和国出身で、２０１４年にフィリーズでメジャーデビュー。大リーグ通算９２３試合出場で打率２割４分４厘、１３０本塁打、４６７打点の成績。