注目を集めたメッシとレバンドフスキのストライカー対決は、ともに不発に終わった。メッシは前半３９分、自ら得たＰＫをＧＫに止められ、３戦連続ゴールの絶好機を生かせず。レバンドフスキはチームが防戦一方の展開を強いられる中、前線で孤立して１本のシュートも打てなかった。

後半ロスタイムには２人が対峙（たいじ）し、ドリブル突破を仕掛けたメッシをレバンドフスキがファウルでストップ。直後に謝ったレバンドフスキをメッシが無視する一幕もあったが、試合後は抱擁を交わして健闘をたたえ合った。 （ドーハ時事）