公明、救済新法を了承
2022年12月01日12時10分
公明党は１日の中央幹事会で、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）問題の被害者救済新法を了承した。政府は同日夕に新法を閣議決定する。山口那津男代表は、「今国会で救済新法の成立を図るというコンセンサスが与野党ともに形成されてきているのではないか」と述べた。
公明、救済新法を了承
2022年12月01日12時10分
公明党は１日の中央幹事会で、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）問題の被害者救済新法を了承した。政府は同日夕に新法を閣議決定する。山口那津男代表は、「今国会で救済新法の成立を図るというコンセンサスが与野党ともに形成されてきているのではないか」と述べた。
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