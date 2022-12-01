節電、無理のない範囲で 松野官房長官
2022年12月01日12時09分
松野博一官房長官は１日午前の記者会見で、政府が同日から始めた節電要請について、「重ね着をして室温を下げる、使っていない部屋の照明を消す、お湯の出し過ぎに注意するなど無理のない範囲での節電、省エネへの協力をお願いする」と呼び掛けた。
節電、無理のない範囲で 松野官房長官
2022年12月01日12時09分
松野博一官房長官は１日午前の記者会見で、政府が同日から始めた節電要請について、「重ね着をして室温を下げる、使っていない部屋の照明を消す、お湯の出し過ぎに注意するなど無理のない範囲での節電、省エネへの協力をお願いする」と呼び掛けた。
関連記事
話題のニュース
政治用語
政治
松野官房長官、中ロ軍機飛行に懸念伝達 「わが国への示威行動明確」(12/01 12:39)
江氏死去「関係改善の流れ作った」 山口公明代表(12/01 12:14)
公明、救済新法を了承(12/01 12:10)
節電、無理のない範囲で 松野官房長官(12/01 12:09)
防衛財源、岸田首相「歳出改革に努力」 装備コスト縮減―「壊滅的破壊兵器」保有を否定・参院予算委(12/01 11:54)
来年のクアッド首脳会議、シドニーで開催 地元紙(12/01 10:37)
現新２氏が届け出 佐賀知事選(12/01 09:34)
首相動静（１２月１日）(12/01 09:09)
反撃能力、日米連携で行使 公明・北側一雄副代表(12/01 07:10)
日中関係後退させた歴史観 愛国教育で反日デモ拡大―江沢民氏(12/01 07:06)
江沢民氏死去「深い悲しみ」 自民・二階氏(11/30 22:31)
首相動静（１１月３０日）(11/30 22:06)
反撃能力、２日にも合意 自衛権の一環で行使判断―与党(11/30 21:23)
政府、救済新法を１日閣議決定 野党の対応焦点(11/30 20:55)
萩生田自民政調会長、訪台へ(11/30 20:51)
国会最終盤また火種 自民・薗浦氏に政治資金疑惑―岸田政権(11/30 20:34)
江沢民氏死去で哀悼の意 岸田首相(11/30 20:31)
地域交通や教育に重点 「デジタル田園」の戦略骨子―政府(11/30 19:51)
麻生、菅氏が会食(11/30 19:50)
エコカー減税、１年維持案浮上 「走行税」の早期導入に異論―与党税調(11/30 19:48)
死刑議連に葉梨前法相が入会 「失言」を反省？(11/30 18:51)
薗浦氏団体、政治資金不記載か 東京地検特捜部、秘書聴取―パーティー収入除外、規正法違反(11/30 18:45)
岸田首相、五輪汚職「誠に遺憾」 日中首脳の意思疎通続ける―参院予算委(11/30 18:26)
自民、２日の補正採決提案(11/30 18:11)
防衛財源、２年程度は国債 自民政調会長「やむを得ない」(11/30 17:39)
超党派クリケット議連が発足 自民・茂木氏が会長(11/30 16:42)
選挙運動巡り議論へ 衆院委(11/30 16:24)
国民が外為特会活用法案(11/30 16:18)
政府、トマホーク購入へ米と調整 反撃能力に活用、最大５００発(11/30 15:42)
自民・麻生氏に訪台要請 立法院長「民主国家は連携を」(11/30 15:24)
会員限定