米カリフォルニア州サンノゼ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- ベロダイン・ライダー(Nasdaq:VLDR、VLDRW)は本日、ベラ(Vella)・ソフトウエア製品ファミリーのベータ版を公表したと発表しました。ベロダインの顧客は、ベラを使って自律アプリケーション向けのライダーベースのビジョン・ソリューションを迅速に開発できます。オンライン・プラットフォームのベラ・ポータルを使用することで、ベロダイン製センサーの顧客は、ライダーセンサー管理のためのベラ・ゴー(Vella Go)、アプリケーション開発のためのベラ・パーセプション(Vella Perception)、人工知能(AI)能力のためのベラ・クラウド・サービス(Vella Cloud Services)を含むベラのソフトウエア製品に容易にアクセスできます。

Velodyne Lidar's Vella family of software products includes sensor management, calibration, perception and cloud software offerings. Image credit: Velodyne Lidar, Inc.