任期満了に伴う佐賀県知事選が１日に告示され、３選を目指す現職の山口祥義氏（５７）＝自民、公明推薦＝と、共産党の新人で党県書記長の上村泰稔氏（５７）の２人が立候補を届け出た。投開票は１８日。

山口氏は、２期８年の実績をアピールするとともに、県立大学設置構想を掲げる。上村氏は、陸上自衛隊の輸送機オスプレイの佐賀空港配備への反対を訴える。